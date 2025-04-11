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Logitech отозвала прогноз на текущий фингод из-за торговой неопределенности

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), отозвала прогноз на текущий финансовый год, отметив "неопределенность, связанную с торговыми пошлинами".

Компания опубликует отчетность за прошедший фингод, завершившийся 31 марта, 29 апреля. Согласно предварительным данным, ее выручка в минувшем фингоду составила $4,54-4,57 млрд, то есть увеличилась на 5,4-6,4%, операционная прибыль без учета разовых факторов составила $755-770 млн.

Акции Logitech подешевели на 25,9% за последние 12 месяцев и на 21,2% с начала 2025 года.


Logitech
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