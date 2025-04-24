Southwest Airlines отозвала прогнозы на год из-за экономической неопределенности

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Southwest Airlines Co. сократила чистый убыток в первом квартале 2025 года в 1,6 раза, зафиксировав рекордную для января-марта выручку. Компания отозвала прогнозы EBIT на 2025 и 2026 годы, отметив, экономическую неопределенность, и анонсировала сокращение провозных емкостей во втором полугодии из-за спада внутреннего спроса.

В январе-марте чистый убыток Southwest уменьшился до $149 млн, или $0,26 на акцию, с $231 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,13 на акцию, оказавшись ниже среднего прогноза аналитиков в $0,18 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании увеличилась на 1,6%, до $6,43 млрд. Выручка в сфере пассажирских авиаперевозок также была рекордной для первого квартала - $5,8 млрд (+1,7%).

Загруженность рейсов Southwest в январе-марте составила 73,9% против 78,3% годом ранее.

В первом квартале авиакомпания выкупила собственные акции на $1 млрд и планирует buyback еще на $1,5 млрд до конца июля 2025 года.

С начала 2025 года капитализация Southwest Airlines уменьшилась на 24,1%.