ЦБ предупредил о предложениях мошенников инвестировать в цифровые рубли

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банк России предупредил о мошенниках, которые призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход.

Как говорится в сообщении ЦБ, злоумышленники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на "депозит".

Человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель "личного менеджера" – заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке, отмечает ЦБ.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

ЦБ предупреждает, что инвестиционных программ цифрового рубля не существует, а операции с цифровыми рублями сейчас доступны только участникам пилота, то есть ограниченному кругу клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщала, что количество физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло с 500 на старте пилота в 2023 году до 2 тыс. человек, число юрлиц - до 50 компаний, подключение еще 70 планируется в ближайшее время. Количество переводов физлиц на платформе превысило 55 тыс. операций, проведено около 15 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 12 тыс. смарт-контрактов.