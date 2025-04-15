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Подлинная рассылка о входе на "Госуслуги" приходит только с одного адреса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предупреждает пользователей о единственном адресе, с которого может прийти рассылка от Единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") о входе в аккаунт, а также рекомендует им ряд дополнительных мер безопасности.

"Будьте внимательны, "Госуслуги" направляют такие уведомления, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в пресс-релизе.

Через смс такая информация не отправляется.

Минцифры подчеркивает, что сотрудники "Госуслуг" никому никогда не звонят, а обратиться в техподдержку портала пользователь может самостоятельно, в том числе написав виртуальному ассистенту по имени Робот Макс.

"Мы заботимся о безопасности "Госуслуг". Но важно, чтобы вы также всегда были бдительны. Не открывайте письма якобы от "Госуслуг" с других адресов, не переходите по ссылкам и не звоните по указанным там номерам", - предупреждает Минцифры.

Проверить, откуда заходили в ваш аккаунт, а также завершить все активные авторизации в приложениях семейства Госуслуг можно в разделе "Безопасность", сказано в сообщении.

Для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах" Минцифры рекомендует обращать внимание на отправителя электронного письма, так как "Госуслуги" пишут только с адреса no-reply@gosuslugi.ru, а также всегда проверять ссылку страницы, по которой переходите (единственно верный адрес "Госуслуг" - gosuslugi.ru). Также рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных магазинов, проверять разработчика и пользоваться антивирусными программами. И никому никогда нельзя называть данные для входа на "Госуслуги" - логин, пароль, сведения о втором факторе защиты и смс-код для восстановления доступа, говорится в сообщении.

Минцифры напоминает, что при подозрительной активности ограничивает вход в разделы "Госуслуг" с финансовой информацией на 72 часа, а также возможность авторизации с помощью "Госуслуг" на чувствительных ресурсах. А телефонные номера, которые указываются в фишинговых рассылках по электронной почте и в смс от якобы "Госуслуг", оперативно блокируются.

В соцсетях и СМИ появилась информация о новой волне фейковых писем, рассылаемых якобы от "Госуслуг" на электронную почту пользователей, в которых говорится о "попытке входа в аккаунт с другого устройства" и указывается поддельный телефон поддержки портала, позвонив на который человек попадает на мошенников. Последние под предлогом помощи пользователю узнают у него настоящие данные для входа в аккаунт, а также другую чувствительную информацию.

Госуслуги Минцифры
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