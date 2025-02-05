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ЦБ сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв, чтобы с их помощью снимать наличные в банкоматах без пластиковых карт, говорится в сообщении ЦБ.

По сценарию новой схемы, злоумышленники сначала звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и утверждают, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счета. Чтобы предотвратить потерю сбережений, они убеждают немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка (варианты названий могут быть разными). Пока оно устанавливается, запрещают пользоваться устройством.

После этого злоумышленники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете. На самом деле загруженная на смартфоне человека программа является вредоносной.

Программа позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. Они используют этот образ удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон.

Регулятор напоминает, что не нужно скачивать по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения или программы, а также не нужно совершать по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях. Кроме того, нельзя сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать.

ЦБ также советует при возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете сразу же звонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

ЦБ РФ Банк России
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