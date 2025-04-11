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Девелопер "Самолет" разместил ЦФА на 3 млрд рублей на платформе "СПБ биржи"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Самолет", лидер по объему текущего строительства в РФ, разместила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 3 млрд рублей на платформе "СПБ биржи", говорится в решении о выпуске на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования с доходностью 25,25% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения - 8 октября 2025 года.

Сбор заявок прошел 11 апреля с 9:00 до 15:00 по Москве. Стоимость одного ЦФА составила 1 тыс. рублей.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ РФ включил платформу "СПБ биржи" в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в июне 2023 года. Позднее, в марте 2024 года, платформа биржи также была внесена в реестр операторов обмена ЦФА.

Самолет СПБ биржа ЦФА
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