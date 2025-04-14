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ОПЕК снизила прогноз роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 100 тыс. б/с в 2025 и 2026 гг.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение придется на Анголу. При этом ОПЕК чуть снизила оценку поставок в 2024 году - на 10 тыс. б/с меньше, чем прогнозировалось ранее.

В 2026 году ОПЕК ждет, что страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу еще на 0,9 млн б/с - до 55 млн б/с, хотя ранее предполагала, что эта цифра увеличится до 55,2 млн б/с.

Так, ОПЕК полагает, что в 2025 году США увеличат добычу на 0,4 млн б/с - до 22,17 млн б/с, хотя месяц назад ожидалось, что США нарастят извлечение жидких углеводородов на 0,45 млн б/с - до 22,22 млн б/с.

В 2026 году ОПЕК ждет, что США увеличат добычу ЖУВ еще на 380 тыс. б/с - до 22,55 млн б/с. Предыдущий прогноз роста - на 460 тыс. б/с - до 22,68 млн б/с.

нефть ОПЕК Аргентина Бразилия Канада США
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