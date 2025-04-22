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В России число мошеннических звонков сохраняется на уровне 6-7 млн в сутки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Количество мошеннических звонков гражданам России сохраняется на уровне 6-7 млн в сутки, их ограничение идет очень медленно, заявил в Совете Федерации зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В прошлом году было рекордное количество звонков: в марте (2024 года - ИФ) мы зафиксировали чуть выше 20 млн звонков в сутки - беспрецедентная цифра, самая большая в мире", - сообщил он.

"Сейчас в течение нескольких месяцев телефонное мошенничество в стране базируется на уровне где-то 6-7 млн в сутки. Это цифра постоянная. Это миллионы звонков в сутки, и ограничение этих миллионов звонков на сегодняшний день происходит очень медленно", - отметил Кузнецов.

Он напомнил, что удалось решить ситуацию, связанную с подменой номеров.

"Использование других технологий, к сожалению, опережает наше регулирование в части ограничений", - подчеркнул он.

Ущерб граждан от кибермошенничества в 2024 году в целом по России, по оценкам Сбербанка, составил 295 млрд рублей, добавил Кузнецов.

Станислав Кузнецов Сбербанк
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