"Газпром" готов вложить в расширение самой северной в мире ж/д 21,7 млрд рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" намерено расширить действующую железную дорогу Обская - Карская, которая ведет до Бованенковского нефтегазоконденсантного месторождения, работы выполнит АО "Ямалтрансстрой" за 21,689 млрд рублей, говорится в годовой отчетности "Ямалтрансстроя".

Как сказано в пояснении к отчетности, общая стоимость работ, подлежащих выполнению компанией и предъявлению заказчикам с 2025 года по действующим договорам строительного подряда, составляет не менее 95,456 млрд рублей, в их числе два проекта, связанных с железными дорогами на полуострове Ямал.

Так, для ООО "Газпром перевозки Надым" "Ямалтрансстрою" предстоит завершить строительство (усиление) железнодорожной линии Надым - Пангоды за 34,476 млрд рублей (по данным отчета за 2023 год сумма была равна 37,13 млрд рублей).

Второй крупный проект - для ПАО "Газпром" - расширение железнодорожной линии Обская - Карская за 21,689 млрд рублей (по данным за 2023 год стоимость составляла 21,49 млрд рублей).

На сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа летом 2024 года было опубликовано уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации инвестиционного проекта "Расширение железнодорожной линии "Обская - Карская". Этап 1. Реконструкция объекта для обеспечения грузооборота 2,2 млн тонн в год", включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В качестве заказчика работ был указан "Газпром" в лице надымского филиала ООО "Газпром инвест", в качестве генподрядчика - "Ямалтрансстрой".

Целью планируемой деятельности обозначена транспортировка жидких углеводородов Харасавейского и Бованенковского месторождений с проектируемого терминала ООО "Газпромнефть Заполярье", а также перспективных месторождений Тамбейской группы, Малыгинского и Крузенштерновского месторождений.

Также летом прошлого года администрация Ямальского района опубликовала приказ департамента строительства и жилищной политики ЯНАО об утверждении документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объекта регионального значения "Расширение железнодорожной линии Обская - Карская".

В конце 2023 года гендиректор "Газпромтранса" Максим Мироненко заявлял журналу "Газпром", что компания в ожидании начала отгрузок газового конденсата и сжиженных углеводородных газов планирует реконструировать инфраструктуру и построить новые объекты на железнодорожной линии Обская - Карская.

"Учитывая планы по разработке Харасавэйского и Бованенковского месторождений, в перспективе ожидается начало отгрузок газового конденсата и сжиженных углеводородных газов. Соответственно, это потребует реализации системных мероприятий по увеличению парка вагонов и локомотивов, строительству сопутствующей обслуживающей их инфраструктуры, реконструкции существующих разъездов и строительству новых", - говорил он.

Недропользователем Бованенково и Харасавэя является ООО "Газпром добыча Надым", но неоком-юрские залежи этих месторождений в рамках долгосрочных рисковых операторских договоров (ДРОД) осваивает "Газпром нефть". Для вывоза продукции с месторождений будет использоваться железнодорожная линия Обская - Бованенково - Карская и далее - до порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Самая северная в мире действующая железная дорога Обская - Карская была построена в 2010 году "Ямалтрансстроем" по заказу "Газпрома" для связи с Бованенковским нефтегазоконденсатным месторождением. Ее протяженность составляет 573 км.

"Ямалтрансстрой", согласно информации на сайте компании, создан в 1985 году для выполнения работ на Крайнем Севере. По данным отчета предприятия, бенефициаром является Игорь Нак (экс-депутат Госдумы РФ - ИФ), его участие в компании косвенно составляет 90,97%.