"Газпром" получил первые объемы водорода из газа Ковыкты

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" получил первые объемы водорода из смеси пластового газа Ковыктинского месторождения, сообщил журналистам замначальника департамента "Газпрома" Александр Ишков в кулуарах Евразийского нефтегазового форума.

"Мы сейчас несколько литров добыли на Ковыктинском месторождении. Он в небольшой концентрации. Для этого надо провести соответствующие процессы. Для того чтобы выделить чистый водород, мембранная технология не подходит, потому что маленькая концентрация. Есть такая металлогидридная технология: вы пропускаете смесь метана, гелия и водорода, и водород садится на соответствующий металл, сплав. А потом его оттуда десорбируют" - рассказал он.

Ишков добавил, что компания в рамках технологических процессов переработки углеводородного сырья осуществляет производство водорода уже около сорока лет, в частности на Сосногорском заводе. Однако на него нет спроса в товарном виде. Если будет спрос - будет создана возможность выпуска водорода товарного качества путем строительства дополнительных мощностей по очистке.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение - крупнейшее на Востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" в КНР наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии.

Месторождение открыто в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. По размеру извлекаемых запасов относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата.