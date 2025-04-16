Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 20 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 25 апреля.

Невыплату дивидендов поддержали 14 членов набсовета из 15, один проголосовал против.

"АЛРОСА" выплатила 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года (дивдоходность 4,8% к котировкам на тот момент), распределив 50% чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100% FCF, что могло бы обеспечить 3,6-5,2 рубля на акцию. Общая сумма выплат составила 18,339 млрд рублей.

С учетом промежуточных дивидендов "львиная доля" дивидендов "АЛРОСА" за 2024 год уже выплачена, но окончательное решение будет зависеть как от результатов продаж алмазов в этом году, так и от потребности бюджетов РФ и Якутии, говорил в начале апреля глава компании Павел Маринычев.

"Что касается дивидендов, хочу напомнить, что по результатам работы за первое полугодие "АЛРОСА" выплатила 18,3 млрд рублей дивидендов... В львиной доле дивиденды за 2024 год уже выплачены", - заявил он.

"Платить дивиденды в 2025 году дополнительно или нет - это решение акционеров. Я думаю, это будет зависеть от того, как будут идти продажи в течение года. С другой стороны, наверняка на это решение будут влиять те потребности, которые есть в бюджетах - и федеральном, и Республики Саха (Якутия)", - добавил он.

Маринычев напомнил, что "АЛРОСА" закончила 2024 год с чистой прибылью. "Нам удалось это сделать за счет гибких продаж и оптимизации издержек. Уровень нашей закредитованности на приемлемом уровне, который позволяет привлекать финансовые ресурсы по относительно высоким ставкам", - сообщил он.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия 2023 года перечислила акционерам 3,77 рубля на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд руб., что эквивалентно 50% прибыли за этот период.

Финальные дивиденды за 2023 год составляли 2,02 рубля на акцию. Общая сумма выплат - 14,877 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.