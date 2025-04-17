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"АЛРОСА" выделит финансирование на разведку полиметаллов в Якутии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в ходе геологоразведки алмазных участков в Якутии обнаружила "хорошие" проявления полиметаллов и планирует поставить их на баланс. Об этом заявил глава компании Павел Маринычев на корпоративном форуме "Хозактив-2025" в четверг.

Диверсификация бизнеса "АЛРОСА" не ограничивается золотом, отметил он.

"На наших лицензионных участках в Мирнинском и соседних районах, где мы ведем геологоразведку на алмазы, мы увидели хорошие признаки полиметаллов. Мы приняли решение выделить дополнительное финансирование, чтобы по пути с алмазами поизучать, что это за полиметаллы. Попробовать поставить на баланс, чтобы повысить нашу стоимость на рынке", - сказал он.

"АЛРОСА" может как самостоятельно заняться попутной добычей полиметаллов, так и привлечь "кого-то в качестве партнеров".

Алмазодобытчик в прошлом году принял стратегию диверсификации, цель которой смягчить для "АЛРОСА", ведущей добычу алмазов в якутских монопоселениях, последствия отраслевых кризисов в алмазной индустрии.

АЛРОСА Якутия
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