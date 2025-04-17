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"АЛРОСА" может вместе с "Росатом Недра" заняться золотодобычей на Чукотке

Об этом сказал глава компании Маринычев, но подчеркнул, что "АЛРОСА" не переходит в золото

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" может совместно с "Росатом Недра" (горнорудный дивизион "Росатома", ранее "Атомредметзолото", АРМЗ) развивать золотые месторождения на Чукотке, заявил глава компании Павел Маринычев на корпоративном форуме "Хозактив-2025".

"Мы смотрим на то, чтобы вместе с АРМЗ развивать золотые проекты на Чукотке", - сказал он.

В рамках принятой в 2024 году стратегии диверсификации "АЛРОСА" продолжает геологоразведку на золото на территории Якутии и планирует обнаружить здесь месторождения. В 2025 году дочерняя компания "Алмазы Анабара", ранее занимавшаяся только попутной добычей, впервые произведет золото как основной продукт на одном из своих месторождений.

Основным золотым активом в портфеле "АЛРОСА" является Дегдеканское месторождение в Магаданской области, приобретенное в прошлом году у "Полюса". На нем может добываться от 3,5 до 5 тонн в год, сообщил Маринычев.

При этом он подчеркнул, что "АЛРОСА" "не переходит на золото".

"АЛРОСА" была есть и останется алмазной компанией, это наш основной продукты на долгие годы вперед. Более того, мы стараемся сделать так, чтобы горизонты планирования в алмазах увеличились. Именно поэтому мы развиваем геологоразведку, ищем новые технологии, позволяющие обрабатывать не только богатые месторождения, но и беднотоварные. Мы работаем в наших населенных пунктах, от нашей работы сильно зависит качество жизни [в них]", - сказал гендиректор "АЛРОСА".

Но диверсификация в золото помимо сглаживания последствий регулярных кризисов алмазной отрасли имеет смысл еще и с конъюнктурной точки зрения, так как "есть зависимость: когда золото дорожает, алмазы дешевеют, и наоборот", отметил он.

АЛРОСА АРМЗ Росатом Полюс Росатом Недра Алмазы Анабара Чукотка
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