Нефть ускорила рост, Brent торгуется у $67,3 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки усилили рост вечером в четверг, продолжая получать поддержку от новостей о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 по московскому времени увеличилась на $1,4 (2,13%), до $67,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,5 (2,4%), до $63,97 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР. Пресс-секретарь Госдепа Тамми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны.

Дополнительную поддержку котировкам оказывают надежды на торговые переговоры Пекина и Вашингтона. Китай выразил открытость для таких переговоров в случае удовлетворения ряда ключевых условий.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.