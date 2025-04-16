США вводят санкции против китайского НПЗ за покупку иранской нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода в Китае, а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР, сообщает в среду Государственный департамент США.

"США вводят санкции против китайского завода Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd за покупку иранской нефти на сумму более миллиарда долларов", - отмечается в заявлении на сайте департамента.

Госдеп также информирует, что новые санкции затронут несколько компаний и судов Ирана, которые принимают участие в поставках нефти в Китай.

Пресс-секретарь ведомства Тамми Брюс предупреждает Иран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. По ее словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на Исламскую Республику, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

В заявлении отмечается, что новые меры знаменуют начало шестого раунда санкций против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.