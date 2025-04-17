Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 2865 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $67,6 за баррель) и укрепления рубля, при этом геополитические новости не принесли ожидаемого оптимизма инвесторам. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2865 пунктов после локального роста днем выше 2880 пунктов; лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+3,5%) и "Роснефти" (+3,5%), подешевели акции "ВК" (-1,9%) и АФК "Система" (-1,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2865,32 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1100,51 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 апреля, составил 82,02 руб. (-56,92 копейки).

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