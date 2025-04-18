Глава Банка Франции заявил о готовности ЕЦБ быстро реагировать на статданные

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Опасения по поводу инфляционных рисков в еврозоне несколько снизились, при этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов быстро отреагировать на поступающие статданные, заявил глава Банка Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Есть такое выражение, которое мне очень нравится и которое я использую как минимум с прошлого года - "гибкий прагматизм". Это выражение было применимо к мартовскому заседанию и столь же применимо к нашему вчерашнему решению, - сказал он в подкасте Ecorama. - Мы готовы быстро отреагировать на последнюю доступную информацию".

Риски ускорения инфляции де Гало назвал "слабыми" и даже указал на возможность дальнейшего ослабления темпов роста потребительских цен из-за укрепления евро, падения цен на сырье и активного импорта в еврозону из других стран, включая Китай.

В четверг ЕЦБ ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом отметив, что последствия новых американских пошлин для инфляции в еврозоне пока неясны и прояснятся лишь со временем. Из пресс-релиза по итогам заседания исчезло определение уровня текущих ставок как "ограничительного".

Ранее де Гало отмечал, что нейтральный уровень ставки по депозитам в еврозоне - то есть такой, который не стимулирует, но и не ограничивает экономический рост - составляет около 2%. Сейчас она находится на отметке 2,25%.