СП с участием "Астона" планирует в августе ввести завод по переработке льна

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ООО "АСВА" (на 50% принадлежит АО "Астон") летом 2025 года запустит завод по переработке льна в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" первый заместитель главы региона Алексей Господарев.

"Завершаются строительно-монтажные работы. Комплексные испытания линии отжима масла планируют начать с 22 апреля. После испытаний начнется переработка в режиме пуско-наладочных работ. На июнь запланирована итоговая комиссия Госстройнадзора и получение разрешения на ввод в эксплуатацию, ввод завода запланирован на август", - сказал Господарев.

Он отметил, что в России наблюдается повышенный интерес со стороны сельхозпроизводителей к нишевым культурам, особенно к возделыванию масличного льна. "Эта культура отлично себя зарекомендовала в последние годы как с точки зрения севооборота, так и с точки зрения высокой маржинальности. Новый завод обеспечит устойчивый спрос на лен, выращенный фермерами не только Ростовской области, но и регионов юга, Центральной России и Поволжья", - сказал Господарев.

Как сообщил агентству гендиректор "АСВА" Виталий Литовка, это первый в РФ монокультурный завод по переработке льна.

"Предприятие станет новой точкой сбыта для аграриев юга, центральной России и Поволжья, регионов Сибири. (...) Перерабатывая лен, мы предложим рынку важные продукты - льняное масло и льняной жмых, поэтому уверены, что они удачно впишутся в производственный цикл лакокрасочной отрасли, рацион животных и аквакультуры. Учитывая темпы развития животноводческих и рыбных хозяйств, а также предприятий лакокрасочной отрасли, рассчитываем более 20% продукции реализовывать нашим партерам внутри страны", - сказал Литовка.

Он отметил, что завод экспортоориентированный, здесь будет налажена быстрая отгрузка продукции на теплоходы. Склад жмыха позволит грузить теплоход дедвейтом 6 тыс. тонн за двое суток.

"АСВА" начала строительство завода по переработке льна в Азовском районе Ростовской области в мае 2023 года. Объем инвестиций в создание предприятия - более 2,8 млрд рублей. Годовой объем переработки льна на предприятии составит 148,5 тыс. тонн, это порядка 450 тонн в сутки, из них 53,5 тыс. тонн льняного масла и 90 тыс. тонн льняного жмыха.

На территории 7,5 га построено предприятие с полным производственным циклом, емкости для единовременного хранения до 30 тыс. тонн льна и 7 тыс. тонн льняного масла, склад для напольного хранения жмыха на 5 тыс. тонн. Запланирован также запуск цеха рафинации производственной мощностью до 100 тонн в сутки. На предприятии будет создано 55 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, по 50% долей в ООО "АСВА" владеют АО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и бельгийская "Омегаз Трейдинг СА".

ООО "AСВА" было основано "Астоном" в 2017 году. Как сообщалось, осенью 2019 года совладельцем ООО стал переработчик льняных семян и производитель продукции на основе льняного семени Vandeputte Huilerie SA через дочернюю структуру "Омегаз Трейдинг СА".

"Астон" является одним из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов и экспортеров растительных масел. Компания занимается переработкой масличных семян, производит крахмалопродукты, является третьей в РФ по объемам экспорта зерна и производства бутилированного масла. Заводы компании производят более 20 видов патоки, сиропов и крахмала, пищевых продуктов и кормов для различных отраслей промышленности. Штаб-квартира находится в Ростове-на-Дону.

Ранее швейцарской Aston Agro Industrial AS принадлежало 100% акций АО "Астон", однако с 18 января 2023 года единственным владельцем компании является основатель ГК "Астон" Вадим Викулов.