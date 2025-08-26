Таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины в 10% на экспорт масличного льна

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины на экспорт масличного льна из России в размере 10%, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

"На подкомиссии пошлина в 10% на лен одобрена", - сказал источник в отрасли. О том, что такое решение принято, знают и другие представители отрасли.

Они затруднились назвать срок введения пошлины, поскольку документы пока остаются в работе.

Ввести экспортную пошлину на масличный лен весной предложил Масложировой союз. Его исполнительный директор Михаил Мальцев заявлял журналистам, что эта мера направлена на расширение переработки льна внутри страны. Союз предлагал размер пошлины в 30%, что соответствует пошлине на экспорт рапса. При этом Мальцев не исключал, что окончательный размер пошлины будет ниже.

Необходимость этой меры объяснялась тем, что "масличный лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки". "В этом году дочерней структурой группы "Астон" запущен проект по переработке 140 тыс. тонн льна. Подобный проект планирует реализовать и компания "Содружество", - сообщал глава союза.

По прогнозу ИКАР, в 2025/26 сельхозгоду (сентябрь-август) производство масличного льна в России составит 1,3-1,4 млн тонн против 1,25 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду и 1,153 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду.