Поиск

Таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины в 10% на экспорт масличного льна

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Таможенная подкомиссия одобрила введение пошлины на экспорт масличного льна из России в размере 10%, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

"На подкомиссии пошлина в 10% на лен одобрена", - сказал источник в отрасли. О том, что такое решение принято, знают и другие представители отрасли.

Они затруднились назвать срок введения пошлины, поскольку документы пока остаются в работе.

Ввести экспортную пошлину на масличный лен весной предложил Масложировой союз. Его исполнительный директор Михаил Мальцев заявлял журналистам, что эта мера направлена на расширение переработки льна внутри страны. Союз предлагал размер пошлины в 30%, что соответствует пошлине на экспорт рапса. При этом Мальцев не исключал, что окончательный размер пошлины будет ниже.

Необходимость этой меры объяснялась тем, что "масличный лен - единственная культура, которая не защищена с точки зрения стимулирования внутренней переработки". "В этом году дочерней структурой группы "Астон" запущен проект по переработке 140 тыс. тонн льна. Подобный проект планирует реализовать и компания "Содружество", - сообщал глава союза.

По прогнозу ИКАР, в 2025/26 сельхозгоду (сентябрь-август) производство масличного льна в России составит 1,3-1,4 млн тонн против 1,25 млн тонн в 2024/25 сельхозгоду и 1,153 млн тонн в 2023/24 сельхозгоду.

Масложировой союз Михаил Мальцев ИКАР Астон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Власти РФ планируют ограничить число банковских карт для граждан

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

Во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошло около 20 инициатив

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Касперская сообщила о подготовке законопроекта о регулировании ИИ в России

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве

Летняя погода, предварительно, будет 1 сентября в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7029 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });