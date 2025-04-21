Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают повышаться и обновлять исторические максимумы в условиях повышенной неопределенности в мировой экономике из-за развязанной властями США торговой войны, а также из-за снижения курса американского доллара.

На спотовом рынке золото подорожало на 1,4% - до $3373,7 за унцию. При этом утром в понедельник цена драгметалла поднималась выше $3385 за унцию, что является новым рекордом.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник упал более чем на 1% - до минимума за три года.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex увеличились на 2,2% - до $3401,7 за унцию. С начала текущего года драгметалл прибавил в цене более 26%.

"Фундаментально рынки учитывают повышенные геополитические риски, обусловленные действиями США в отношении пошлин и опасениями по поводу стагфляции, в то время как устойчивый спрос со стороны центральных банков также обеспечивает дополнительный "попутный ветер" ценам на золото", - полагает рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Также беспокойство инвесторов вызывают нападки президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы, что ставит под сомнение независимость ЦБ.

Тем временем эксперты Goldman Sachs не исключают, что котировки могут подняться до $4000 за унцию к середине 2026 года.