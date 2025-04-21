Экспортная квота на пшеницу к 20 апреля выбрана на 39,2%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия в рамках экспортной квоты с 15 февраля по 20 апреля отгрузила 4,154 млн тонн пшеницы, что составляет 39,2% от общего объема квоты в 10,6 млн тонн, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгруженный объем в 2,7 раза меньше, чем за этот же период прошлого сезона (11 млн 309 тыс. тонн).

По ее словам, отгрузки шли в 33 страны против 53 стран годом ранее. Крупнейшим покупателем пшеницы стал Египет, куда отгружено 642 тыс. тонн. Но это в 4,7 раза меньше, чем в прошлом сезоне, когда экспорт составил 2 млн 986 тыс. тонн.

На втором месте - Саудовская Аравия. На ее рынок отправлено 368 тыс. тонн, что в 1,7 раза меньше прошлогоднего. Топ-3 замыкает Турция, куда экспортировано 368 тыс. тонн против 1 млн 180 тыс. тонн год назад (падение в 3,3 раза). Эксперт также отметила снижение поставок в Бангладеш - в 4 раза, Йемен - в 3,3 раза, ОЭК - 2,4 раза.

"В то же время в 3,3 раза до 348 тыс. тонн, выросли отгрузки в Иран, в 2,2 раза до 267 тыс. тонн – в Судан, в 4,4 раза до 216 тыс. тонн – в Нигерию, в 1,6 раза до 151 тыс. тонн – в Марокко, в 4,3 раза до 33 тыс. тонн – в Сомали, - сообщила Тюрина. - В рамках квоты текущего сезона пшеница не поставлялась таким крупным потребителям, как Кения, Алжир, Азербайджан, Эфиопия, ЮАР, Уганда, Индонезия. В прошлом сезоне в это время они были в числе покупателей российской пшеницы".

Число компаний-экспортеров в этом сезоне сократилось до 36 со 115 годом ранее. "На долю 15 крупнейших экспортеров пришлось 87% отгрузок пшеницы в рамках квоты", - сообщила Тюрина.

Говоря о перспективах выборки квоты до 30 июня, она заявила, что "в ноль" можно будет выйти при условии, если ежемесячный экспорт в этот период составит по 2 млн тонн. "С 1 июля 2024 года по 20 апреля этого года на экспорт отгружено 37,2 млн тонн пшеницы. С учетом экспортного потенциала на сезон в 42 млн тонн на оставшийся период, то есть на май-июнь и 10 дней апреля, остается 4,8 млн тонн, то есть, грубо говоря, по 2 млн тонн на месяц", - сказала она.

По ее оценке, в апреле будет отгружено 1,92 млн тонн пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года (5 млн тонн).

Как сообщалось, РФ ежегодно квотирует экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. В этом году размер квоты составляет 10,6 млн тонн. Он распространен только на пшеницу, на ячмень и кукурузу квоты нулевые.