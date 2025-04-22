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Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года.

"Снижение EBITDA, рекордные инвестиции, а также необходимость пополнить запасы слябов в преддверии грядущего ремонта домны привели к снижению свободного денежного потока, который составил минус 32,729 млрд рублей. При этом долговая нагрузка компании остается очень низкой, а значительная денежная подушка позволяет реализовывать наши проекты. Тем не менее, в ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за I кв. 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем", - заявил гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

За IV квартал совет директоров "Северстали" ранее также рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Александр Шевелев Северсталь
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