Путин и султан Омана обсудят в Москве развитие диалога в формате ОПЕК+

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид обсудят развитие диалога в формате ОПЕК+, отмечается в справке к их переговорам во вторник в Москве.

Султан Омана посещает Россию с государственным визитом 21-22 апреля. Это первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств.

"На повестке дня переговоров - укрепление взаимодействия на мировой арене, в том числе в рамках ООН и на других международных площадках. Важное место будет уделено развитию диалога в формате ОПЕК+, координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке", - говорится в материале.

На предстоящих переговорах главы государств планируют обсудить "весь комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов диверсификацию взаимной и реализацию перспективных совместных проектов торговли, в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике".

Отдельно отмечается, что "компания "ЛУКОЙЛ" сотрудничает с оманской стороной по поставкам нефти и нефтепродуктов".