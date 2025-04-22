Переговоры Путина и султана Омана пройдут в узком составе и в формате государственного обеда

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид 22 апреля проведут переговоры сначала в узком составе, а затем в формате государственного обеда, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сегодня большой день российско-оманских отношений, который найдет свое отражение в рабочем графике Путина. С государственным визитом султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид сегодня находится в Москве, будет официальная церемония встречи с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе, затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда", - сказал Песков.

Кроме этого, состоится церемония обмена подписанными документами.