Путин проведет переговоры с султаном Омана

Запланировано подписание порядка 10 соглашений

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом.

Султан прибыл в Россию с государственным визитом в понедельник. Предстоящие переговоры станут первой официальной встречей Путина и султана Хейсама.

Главы государств обсудят основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. Кроме того, Путин и Хейсам Бен Тарек Аль Саид обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Оман выступает посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме. Третий раунд консультаций между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом планируется 26 апреля в Омане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что иранская ядерная программа может стать предметом обсуждения в рамках переговоров Путина и оманского султана. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Региональные дела обязательно будут обсуждаться".

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано порядка десяти соглашений в разных сферах сотрудничества.

Ранее Путин общался с оманским султаном по телефону два года назад. Это был первый двусторонний контакт на высшем уровне со времени установления дипломатических отношений между Россией и Оманом. Главы государств обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, уделили внимание расширению торгово-экономической кооперации и реализации совместных взаимовыгодных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.