Brent подорожала до $67,11 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать вечером во вторник, восстанавливая потери предыдущего дня.

К 17:21 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (1,28%) до $67,11 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,63 (1,63%), до $63,43 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на 2,5% на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. 21 апреля Трамп в соцсети Truth Social назвал Пауэлла неудачником и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

"Падение цен в понедельник, на мой взгляд, было несколько чрезмерным, если учитывать, что спрос на нефть остается устойчивым", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитик SEB Бьярн Шилдроп обращает внимание на корреляцию между динамикой цен на нефть и котировок акций в США, которые во вторник также восстанавливаются.

"Ежедневные колебания цен на нефть марки Brent довольно хорошо согласуются с колебаниями цен на акции", - написал он.

Ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом, продолжают сдерживать рост нефтяных цен.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывают сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. В случае заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана США могут отказаться от санкций против нефтяного экспорта этой страны.