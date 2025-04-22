Brent подорожала до $66,72 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник в рамках коррекции после падения на 2,5% по итогам предыдущей сессии.

Геополитические, экономические и сезонные факторы, вероятно, не позволят рынку расти дальше, отмечают эксперты. Среди таких факторов - идущие переговоры США и Ирана, говорит аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо.

"Возможность заключения сделки, которая позволит Ирану возобновить экспорт нефти, создает "медвежьи" ожидания среди инвесторов, поскольку они и без того ждут увеличения предложения на нефтяном рынке", - отмечает эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $66,72 за баррель, что на $0,46 (0,69%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,7 (2,5%), до $66,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,52 (0,83%), до $62,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,6 (2,5%), до $62,41 за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Давление на нефтяной рынок также оказывают ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом.