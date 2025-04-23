Поиск

Москва и Ташкент пока не заключили договор об увеличении поставок российского газа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан еще не подписали контракт о наращивании поставок российского газа транзитом через Казахстан, сообщили в казахстанском министерстве энергетики.

"Объемы предусмотрены соглашением о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством Казахстана. При этом следует отметить, что договор на увеличение объемов между Россией и Узбекистаном до настоящего времени не заключен", - говорится в материалах к выступлению министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова на заседании правительства республики в среду.

Отмечается, что в 2023 году, когда был запущен транзит российского газа в Узбекистан, через Казахстан было транспортировано 1,28 млрд кубометров, в 2024 году - 5,6 млрд кубометров.

"В этом году планируем увеличить до 7,3 млрд кубометров с дальнейшим увеличением до 11 млрд кубометров в год к 2038 году", - добавил Аккенженов.

В октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Со странами региона подписаны соглашения о расширении стратегического сотрудничества.

Ожидалось, что в 2024 году транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана составит 3,8 млрд кубометров.

Россия Узбкистан Казахстан газ поставки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах

Трамп не намерен увольнять главу ФРС

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос

РФ снизит до 20% с 35% импортные пошлины на французские духи и средства для волос

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Газпром" представил новый трубопроводный проект

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 14:20

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6239 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });