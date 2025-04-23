Москва и Ташкент пока не заключили договор об увеличении поставок российского газа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Узбекистан еще не подписали контракт о наращивании поставок российского газа транзитом через Казахстан, сообщили в казахстанском министерстве энергетики.

"Объемы предусмотрены соглашением о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством Казахстана. При этом следует отметить, что договор на увеличение объемов между Россией и Узбекистаном до настоящего времени не заключен", - говорится в материалах к выступлению министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова на заседании правительства республики в среду.

Отмечается, что в 2023 году, когда был запущен транзит российского газа в Узбекистан, через Казахстан было транспортировано 1,28 млрд кубометров, в 2024 году - 5,6 млрд кубометров.

"В этом году планируем увеличить до 7,3 млрд кубометров с дальнейшим увеличением до 11 млрд кубометров в год к 2038 году", - добавил Аккенженов.

В октябре 2023 года начались поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Со странами региона подписаны соглашения о расширении стратегического сотрудничества.

Ожидалось, что в 2024 году транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана составит 3,8 млрд кубометров.