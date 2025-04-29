ОДК подготовила план модернизации газоперекачивающих мощностей Узбекистана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские поставщики газотурбинного оборудования из "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех" подготовили план модернизации газоперекачивающих мощностей Республики Узбекистан с обновлением более двадцати газоперекачивающих агрегатов.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор ООО "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

Узбекистан является третьей среди стран СНГ по объемам добычи природного газа и второй - по объему его потребления. В 2023 году (по данным Energy Institute) в стране было добыто 48,9 млрд куб. м газа и использовано 46,6 млрд куб. м.

"ОДК Инжиниринг" разработана Дорожная карта реализации проекта модернизации ключевых компрессорных станций Узбекистана, которая включает в себя модернизацию 23 газоперекачивающих агрегатов с использованием современных двигателей НК-14СТ. Этот шаг позволит значительно повысить пропускную способность газопроводов и эффективность работы всей газотранспортной сети страны", - сказал Воробьев.

В условиях растущего спроса на энергоресурсы, необходимости увеличения пропускной способности магистральных газопроводов, а также замены оборудования, отработавшего свой ресурс, своевременная модернизация газотранспортной инфраструктуры стала неотложной задачей, отмечают эксперты.

Специалисты "ОДК Инжиниринг" провели детальное обследование газоперекачивающих агрегатов на ключевых компрессорных станциях Узбекистана, предложив приоритетные направления для модернизации.

"На текущий момент значительная часть газоперекачивающих агрегатов в газотранспортной системе Центральной Азии, включая Узбекистан, использует оборудование на газотурбинных приводах, многие из которых были произведены еще в советское время и приближаются к выработке собственного ресурса. "ОДК Инжиниринг" предложила заменить газовые турбины на более современные и экономичные модели, такие как газотурбинный двигатель НК-14СТ мощностью 8,5 МВт. Этот двигатель отличается высокой эффективностью, улучшенными потребительскими характеристиками, а также позволит повысить эффективность работы компрессорной станции в условиях высоких температур, которые свойственны климату Центральной Азии", - предлагает Воробьев.

В рамках реализации проекта "ОДК Инжиниринг", по словам руководителя компании, "предложила узбекским партнерам комплексные решения по поставке газотурбинного оборудования, которое позволит значительно повысить пропускную способность магистральных газопроводов и улучшить надежность объектов транспортировки газа".

Одним из этапов взаимодействия станет открытие производственно-технологического и сервисного центра в Узбекистане. Центр будет обслуживать газотурбинные приводы, включая двигатели ОДК, используемые в газотранспортной системе страны.

"Это важное событие не только для топливно-энергетического комплекса Узбекистана, но и для ОДК, поскольку оно полностью соответствует современной стратегии технического обслуживания газотурбинного оборудования. Сервисный центр будет использовать передовые технологии удаленного мониторинга, что позволит своевременно предотвращать аварийные ситуации и значительно увеличить межремонтный ресурс оборудования", - заявил Воробьев.

"Открытие центра обслуживания газотурбинных приводов нашими узбекскими партнерами поможет значительно повысить надежность и эффективность работы газопроводов Узбекистана, так как своевременное техническое обслуживание и применение более современного оборудования являются ключевыми факторами в снижении рисков внеплановых ремонтов и увеличении срока службы газоперекачивающих агрегатов. Создание данного сервисного центра направлено на развитие существующей в Узбекистане системы газопроводов, способной эффективно справляться с возрастающими требованиями по объемам транспортируемого газа и бесперебойной работе оборудования", - добавил он.

ОДК принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в Ташкенте.

ООО "ОДК Инжиниринг" - комплексный поставщик газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок широкого диапазона мощности от 2,5 до 118 МВт. Осуществляет сервисное обслуживание, капитальные ремонты и сопровождение поставок оборудования по контрактам жизненного цикла. Входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".