Запасы нефти в США неожиданно выросли на 244 тысячи баррелей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 244 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 700 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 18 апреля, упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, сократились на 86 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тысячи баррелей.