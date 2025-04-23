Цены на бензин в РФ с 15 по 21 апреля замедлили рост до 0,09%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 апреля выросли на 0,09% после повышения на 0,14% с 8 по 14 апреля и на 0,24% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 21 апреля выросли на 2,17% (общая инфляция за этот период составила 3,08%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 21 апреля была на уровне 59,61 руб. (на 14 апреля - 59,55 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,41 руб. (56,36 руб.), АИ-95 - 61,62 руб. (61,56 руб.), АИ-98 - 84,01 руб. (83,98 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ выросли на 0,06% после того, как росли на 0,08% с 8 по 14 апреля и на 0,09% с 1 по 7 апреля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,4%. Средняя цена ДТ в стране на 21 апреля составляла 71,12 руб. за литр (неделей ранее - 71,09 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).