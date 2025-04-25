Бахтина из En+ сменила Ремчукова из "СИБУРа" во главе набсовета ESG Альянса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора по устойчивому развитию "Эн+" и директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина возглавила наблюдательный совет Национального ESG Альянса, сменив Максима Ремчукова из "СИБУРа".

Как говорится в сообщении альянса, с момента его формирования Бахтина координировала работу комитета по климату, экологии и охране окружающей среды. В 2023 году вошла в состав наблюдательного совета.

Национальный ESG Альянс объединяет 22 крупные российские компании, которые являются лидерами устойчивого перехода в своих отраслях. Среди крупнейших проектов альянса - сервис сопоставления нефинансовых данных ESG Disclosure (совместно с "Интерфаксом").