Иркутский губернатор сообщил о переносе "серых" криптоферм в гаражные кооперативы

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Серые" майнеры в Иркутской области после введения с 1 января трех диапазонов энергопотребления стали активно переносить свои криптофермы из домов в гаражные кооперативы, сообщил губернатор Игорь Кобзев на сессии заксобрания.

"Что касается майнинга: сегодня мы наблюдаем не очень хорошую тенденцию. Рост энергопотребления в гаражных кооперативах может свидетельствовать о миграции "серых" майнеров в эту категорию потребителей. Если такое предположение подтвердится, можем пересмотреть для них пороговые значения диапазонов льготного энергопотребления", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области, пользуясь низкими ценами на электроэнергию, устанавливали ASIC-майнеры в частных домах, подвалах, сараях, на балконах и даже в собачьих будках. О том, что устройства для добычи криптовалюты (в основном, биткоина) размещаются также и в гаражных кооперативах, не раз сообщало МЧС, так как пожарным приходилось выезжать на тушение возгораний, вызванных коротким замыканием и перегревом ASIC-майнеров.

В начале ноября прошлого года правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию. Первый уровень энергопотребления ограничен 3,9 тыс. кВт.ч в месяц, второй - не более 6 тыс. кВт.ч в месяц. Все что выше было отнесено к третьему диапазону, как для коммерческих потребителей. Данные инициативы были связаны, в том числе, с борьбой с "серыми" майнерами, использующими распределительные сети городов и поселков для добычи криптовалюты.

Однако власти Иркутской области и Хакасии выступили против введения таких ограничений. Иркутская область ссылалась на то, что электроэнергия для существенной части жителей регионов является единственным способом отопления домов.

В итоге правительство РФ повысило диапазоны энергопотребления в период с января по апрель 2025 года для регионов с уровнем газификации менее 5% (к ним относится Иркутская область и Хакасия). С учетом изменений, максимальное значение первого диапазона энергопотребления для населения с 1 января составило 7,02 тыс. кВт.ч в месяц. Максимальное значение, при котором заканчивается второй и начинаться третий диапазон, установлено на уровне 10,8 тыс. кВт.ч в месяц.

В феврале этого года правительство РФ приняло постановление, позволяющее регионам устанавливать повышающий коэффициент 1,8 к диапазонам электропотребления не только с января по апрель, а на весь отопительный период. Таким образом, для жителей Иркутской области, которые подтвердят использование электроотопления, сроки применения расширенных диапазонов электропотребления могут быть пересмотрены.