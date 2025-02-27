В Иркутской области запрет майнинга лишил легальных майнеров 305 МВт мощности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на добычу криптовалюты в осенне-зимний период на юге Иркутской области снизил потребление мощности официального ("белого") майнинга на 305 МВт, сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев после встречи с вице-премьером Александром Новаком.

По оценке губернатора, такая мощность эквивалентна 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности (КОМ).

Данные губернатора совпадают с информацией, которую ранее озвучил гендиректор филиала "Системного оператора" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" Алексей Хлебов. По его оценке, запрет с 1 января майнинга криптовалют на юге Иркутской области высвободит около 300 МВт мощности.

Ранее власти Иркутской области сообщали, что за 2020-2022 годы энергопотребление в Иркутской области выросло на 1 ГВт. Из них легальный майнинг "забрал" из иркутской энергосистемы 378 МВт, еще 197 МВт пришлось на "серый" майнинг (добычу криптовалюты на энергосетях городов и поселков по льготным тарифам для населения).

В конце 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начал действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

В Иркутской области запрет распространяется на Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, Ангарский городской округ, города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово.