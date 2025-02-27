Поиск

В Иркутской области запрет майнинга лишил легальных майнеров 305 МВт мощности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на добычу криптовалюты в осенне-зимний период на юге Иркутской области снизил потребление мощности официального ("белого") майнинга на 305 МВт, сообщил в Telegram губернатор Игорь Кобзев после встречи с вице-премьером Александром Новаком.

По оценке губернатора, такая мощность эквивалентна 146 млрд рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности (КОМ).

Данные губернатора совпадают с информацией, которую ранее озвучил гендиректор филиала "Системного оператора" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" Алексей Хлебов. По его оценке, запрет с 1 января майнинга криптовалют на юге Иркутской области высвободит около 300 МВт мощности.

Ранее власти Иркутской области сообщали, что за 2020-2022 годы энергопотребление в Иркутской области выросло на 1 ГВт. Из них легальный майнинг "забрал" из иркутской энергосистемы 378 МВт, еще 197 МВт пришлось на "серый" майнинг (добычу криптовалюты на энергосетях городов и поселков по льготным тарифам для населения).

В конце 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии.

Запрет начал действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

В Иркутской области запрет распространяется на Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, Ангарский городской округ, города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово.

Игорь Кобзев Системный оператор Александр Новак Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что основой для диалога по Украине стали победы российских военных

Путин заявил, что основой для диалога по Украине стали победы российских военных

Путин увидел стремление новой администрации США отказаться от старых клише

Айшат Кадырова сообщила об уходе с поста вице-премьера Чечни

Взрыв у крыльца самарского правительства расследуют как теракт

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Что произошло за день: среда, 26 февраля

По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });