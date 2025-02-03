Минэнерго предложило создать реестр оборудования для майнинга криптовалют

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ предложило создать реестр оборудования, необходимого для майнинга криптовалют, чтобы улучшить контроль за соблюдением запрета на майнинг в отдельных регионах, с такой инициативой выступил замминистра Евгений Грабчак, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 года. В ряде регионов с 1 января вступил в силу запрет на майнинг, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, запрет введен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, но временно, в пики энергопотребления (отопительный период).

"Принципиальная задача заключается в оптимизации механизмов выявления майнинговой деятельности и более четком соблюдении запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена", - сообщили в Минэнерго.

Там также отметили, что для эффективного управления сферой майнинга цифровых валют необходима корректировка нормативно-правовой базы и анализ наработанной правоприменительной практики.

"Важно адаптировать закон "О майнинге" к текущей ситуации, в частности, опираясь на практический опыт, сформировать более четкие критерии отнесения деятельности именно к производству цифровой валюты", - сообщили в министерстве.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга (деятельности по добыче цифровых валют) в августе 2024 года. Он предполагает, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, должны войти в специальный реестр ФНС. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать лимит в 6 тыс. кВт/ч в месяц.