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Рынок акций усилил рост на новостях об объявлении Путиным перемирия в дни 80-летия Победы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций усилил рост в понедельник днем на новостях о том, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы; лидируют обыкновенные акции ВТБ (+19,8%) на дивидендных новостях.

К 14:19 индекс МосБиржи составил 3042,88 пункта (+1,22%), индекс РТС - 1159,73 пункта (+1,22%); цены большинства "голубых фишек" на бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,3%.

Подорожали акции "Газпрома" (+4,3%), "Газпром нефти" (+2,5%), "Норникеля" (+2,1%), "Русала" (+1,7%), "НЛМК" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Интер РАО" (+1%), Сбербанка (+0,9%, "префы" прибавили в цене 1,1%), "МТС" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Основной причиной резкого роста котировок обыкновенных акций ВТБ в ходе торгов 28 апреля стали дивидендные новости. В частности, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2025 года.

Подешевели акции "Полюса" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 14:19 МСК составил 78,07 млрд рублей (из них 18,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции ВТБ, 16,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщает телеграм-канал Кремля. "По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркивает Кремль.

В Кремле предупредили, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".

При этом "российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами".

ВТБ Владимир Путин МосБиржа РТС
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