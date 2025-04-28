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ОАК в 2024 году снизила чистый убыток по МСФО в 2,5 раза до 14,2 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2024 году снизило годовой чистый убыток по МСФО до 14,2 млрд рублей с 34,8 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете группы.

Выручка группы выросла на 13,1% до 538,9 млрд руб., себестоимость продаж – на 5,7% до 461 млрд руб. Таким образом, валовая прибыль составила почти 78 млрд руб., что в 1,9 раза превысило аналогичный показатель 2023 года.

Существенное давление на финансовый результат группы оказали, в частности, управленческие и коммерческие расходы, которые за прошлый год составили 43,7 млрд руб. (+13,8%) и 32,1 млрд руб. (+69,1%) соответственно. Кроме того, заметно увеличились процентные расходы группы - за год они составили 59,5 млрд руб. (+36,4%).

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 882 млрд руб. против 850,8 млрд руб. на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства выросли до 1,3 трлн руб. с 925,8 млрд руб. Отраженные в балансе группы показатели за 2023 год и 2022 год, как отмечается в отчетности, были пересмотрены.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

ОАК Объединенная авиастроительная корпорация
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