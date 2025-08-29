Поиск

ОАК в первом полугодии сократила чистый убыток по МСФО на 10%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по МСФО в первом полугодии 2025 года сократился на 10%, до 15,9 млрд рублей, говорится в отчете группы.

Консолидированная выручка выросла на 28%, до 276,3 млрд рублей, в том числе от строительства и продажи воздушных судов - на 40%, до 156,8 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 25%, до 231,8 млрд рублей. Таким образом, валовая прибыль составила 44,5 млрд рублей (+46%).

Существенное давление на итоговый финансовый результат группы оказали процентные расходы (39,9 млрд рублей), а также коммерческие (22,3 млрд рублей) и управленческие (22 млрд рублей). Положительный эффект дал доход по налогу на прибыль (8,4 млрд рублей), начисление резервов под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (около 7 млрд рублей).

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 903,7 млрд рублей против 882 млрд рублей на конец 2024 года, относящиеся к ним кредиты и займы были на уровне 531,5 млрд рублей против 551,3 млрд. Краткосрочные обязательства выросли до 1,4 трлн рублей с 1,3 трлн рублей, при этом объем кредитов и займов уменьшился - до 296,9 млрд рублей с 328,5 млрд рублей.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия России, контролируется госкорпорацией "Ростех".

