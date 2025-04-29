Минэкономразвития назвало ситуацию с промышленностью переходом к фрагментарному росту

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста промышленного производства в РФ замедляются, но речь не идет о стагнации, а скорее о переходе от фронтального роста к фрагментарному в ряде отраслей, прокомментировала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова текущую динамику в промышленности.

"Не согласна с мнением (ряда экспертов - ИФ), что у нас уже стагнация. Наш взгляд более оптимистичный. Что касается промышленности, то да, замедление темпов имеется. Если в начале и середине прошлого года рост был фронтальным, то сейчас более выражена фрагментация – где-то рост идет сильнее, где-то идет снижение, что вообще-то нормально – не могут все отрасли расти на десятки процентов в год. Такая фрагментация в экономике, более неравномерные темпы роста имеют место быть", - заявила она на конференции "Ведомостей" "Экономика в условиях высокой ключевой ставки".

Крючкова также заявила, что темпы роста экономики РФ в 2025 году будут ниже, чем в 2024 году (в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3%), – "некое плановое мягкое охлаждение будет происходить", но "при умеренно-консервативном сценарии, который мы считаем базовым, рецессии не ожидается".

Главная неопределенность, по ее словам, связана с внешней торговлей в связи с ситуацией на мировых рынках и торговыми войнами.

Комментируя вопрос о ключевой ставке, Крючкова отметила, что министерство исходит из того, что "по мере мягкого охлаждения экономики, замедления инфляции и кредитования ДКП будет своевременно смягчаться".

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в марте 2025 года составил 0,8% в годовом сравнении после роста на 0,2% в феврале и на 2,2% в январе. За I квартал 2025 года промпроизводство в РФ выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства в 2025 году на 2,6%, рост ВВП РФ – на 2,5%.