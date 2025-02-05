Росстат оценил рост промпроизводства в стране в 2024 году в 4,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России в декабре 2024 года рост промпроизводства ускорился до 8,2% в годовом выражении с 3,5% в ноябре, 5,2% в октябре, 2,9% в сентябре, 2,6% в августе, 3,3% в июле, 2,5% в июне, 5,7% в мае, 4,4% в апреле, 3,9% в марте, 8,1% в феврале и 4,3% в январе 2024 года, сообщил Росстат.

В целом за 2024 год промпроизводство в стране выросло на 4,6%.

Росстат при этом в соответствии с планом немного уточнил динамику за 2023 год и помесячную динамику за январь-ноябрь 2024 года. Так, в 2023 году рост промышленности в России составил 4,3% (вместо предыдущей оценки в 4,1%).

Данные по промышленности в декабре 2024 года оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства в декабре на 3,9%, а за 2024 год предполагал увеличение показателя на 4,3%. Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост по 2024 году на уровне 4%.

Всплеск промышленности в декабре носит сезонный характер, во многом объясняется закрытием заказов в декабре, в том числе на оборонных предприятиях, сказал "Интерфаксу" руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.

"Есть много производств, которые закрывают заказы в декабре, отчасти такой скачок объясняется сезонностью. Но в последние годы эта сезонность меняется, как правило, скачок декабря становится все больше за счет увеличения веса таких закрывающих заказы в декабре производств. Если посмотреть на нынешние итоги декабря по отраслям, то, конечно, важную роль здесь сыграли виды деятельности, в которых велика доля производств, производящих оборонную продукцию", - пояснил он декабрьский скачок в промышленности. По его словам, не стоит ожидать сохранения таких темпов в дальнейшем. "Мой прогноз роста промпроизводства в РФ на 2025 год - 1-2%, и это еще самый оптимистичный сценарий, без шоков", - сказал Сальников.

Согласно данным Росстата, в IV квартале 2024 года промпроизводство в РФ выросло в годовом выражении на 5,7% после роста на 2,9% в III квартале, роста на 4,2% во II квартале и роста на 5,4% в I квартале.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 2,4% после роста на 0,4% в ноябре и на 1,0% в октябре.

В декабре 2024 года значительно ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 14,0% в годовом выражении после увеличения этого показателя на 7,1% в ноябре и 10,5% в октябре. В целом за 2024 год производство в обрабатывающих секторах выросло на 8,5%.

В добывающем секторе в декабре 2024 года производство выросло на 1,3% в годовом выражении после сокращения на 1,7% в ноябре и падения на 2,4% в октябре. В целом за 2024 год снижение в добыче составило 0,9%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в декабре был зафиксирован спад на 2,8% в годовом выражении после роста на 1,4% в ноябре и роста на 1,3% в октябре (за 2024 год - рост на 2,3%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в декабре составил 0,8% после снижения на 2,4% в ноябре и спада на 1,9% в октябре (за 2024 год показатель снизился на 0,1%).

Согласно данным Росстата, максимальный рост производства в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года показали следующие отрасли: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 49,6%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 44,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 34,7%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 27,0%.

В целом за 2024 год лидерами роста стали следующие отрасли: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 35,3%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 29,6%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 28,8%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 18%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 16,5%.

Снизились в 2024 году объемы производства, в частности, в следующих отраслях: производство кожи и изделий из кожи - на 3,3%; производство табачных изделий - на 2,8%; производство кокса и нефтепродуктов - на 2,1%; металлургическое производство - на 1,2%.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности России на 2,3% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря). Минэкономразвития прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2025 году на 2,0%.