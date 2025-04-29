Финтех-направление Ozon в I квартале увеличило объем средств клиентов на 12%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Финтех-направление Ozon в первом квартале 2025 года увеличило объем привлеченных средств клиентов на 12% и показало нулевой прирост займов на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства клиентов по итогам первого квартала составили 216,6 млрд рублей против 193 млрд рублей на начало года. Рост пассивов в компании объясняют увеличением базы клиентов финтеха и продолжающимся повышением популярности сберегательных продуктов.

Объем займов, выданных клиентам финтеха по состоянию на 31 марта, остался на уровне показателя начала года и составил 89,1 млрд рублей, прежде всего в связи с сезонностью кредитного бизнеса и продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ.

При этом резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам финтеха вырос на 174% г/г в первом квартале "в связи с расширением кредитных операций и плановым ростом объема кредитного бизнеса".

На 31 марта количество активных клиентов финтеха увеличилось на 57% г/г и достигло 31,7 млн. Объем операций по Ozon карте вне платформы Ozon составил около 50% от общего количества операций по Ozon карте (около 30% в первом квартале 2024 года).

Выручка сегмента выросла в 2,7 раза г/г до 39 млрд рублей на фоне продолжения активного роста как в кредитном, так и в транзакционном бизнесе.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 121% до 13,1 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла на 138% г/г до 11 млрд рублей. Рост связан прежде всего с существенным увеличением процентной выручки и выручки от оказания услуг.

Ozon активно развивает банковское направление. Ozon банк предоставляет финансовые и платежные сервисы для более чем 30 млн активных клиентов. В B2B-направлении банк предлагает факторинговые и кредитные сервисы, расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию, накопительный счет ежедневных выплат и др.

Банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль Озон банка за I квартал 2025 года по РСБУ составила 7,32 млрд рублей против 3,03 млрд рублей годом ранее.