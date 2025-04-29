Квартальная выручка Pfizer снизилась хуже прогнозов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. в первом квартале 2025 года сократила выручку и чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

В январе-марте чистая прибыль Pfizer составила $2,97 млрд, или 52 цента в расчете на акцию, по сравнению с $3,12 млрд, или 55 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 92 цента на акцию.

Квартальная выручка сократилась на 8% в годовом выражении и составила $13,7 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 67 центов на акцию при выручке в $13,92 млрд.

Падение выручки вызвано резким сокращением продаж препарата от коронавируса Paxlovid.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год, по которому ее выручка составит $61-64 млрд, скорректированная прибыль - $2,8-3 на акцию. При этом в сообщении отмечается, что прогноз не включает возможные последствия импортных пошлин.

С начала 2025 года капитализация Pfizer снизилась на 13,1%, до $130,7 млрд.