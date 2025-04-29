Поиск

Квартальная выручка Pfizer снизилась хуже прогнозов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. в первом квартале 2025 года сократила выручку и чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

В январе-марте чистая прибыль Pfizer составила $2,97 млрд, или 52 цента в расчете на акцию, по сравнению с $3,12 млрд, или 55 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 92 цента на акцию.

Квартальная выручка сократилась на 8% в годовом выражении и составила $13,7 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 67 центов на акцию при выручке в $13,92 млрд.

Падение выручки вызвано резким сокращением продаж препарата от коронавируса Paxlovid.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год, по которому ее выручка составит $61-64 млрд, скорректированная прибыль - $2,8-3 на акцию. При этом в сообщении отмечается, что прогноз не включает возможные последствия импортных пошлин.

С начала 2025 года капитализация Pfizer снизилась на 13,1%, до $130,7 млрд.

Pfizer Paxlovid США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $64,61 за баррель

Тремасов считает более вероятной "мягкую посадку" российской экономики, чем резкий спад

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 г.

Fortum не планирует возвращаться в Россию

Fortum не планирует возвращаться в Россию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6281 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });