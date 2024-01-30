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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Pfizer зафиксировала чистый убыток в IV квартале из-за разовых факторов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. зафиксировала крупный чистый убыток в четвертом квартале из-за разовых факторов.

Как говорится в пресс-релизе Pfizer, ее чистый убыток в октябре-декабре 2023 года составил $3,37 млрд, или $0,6 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4,995 млрд, или $0,87 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает в себя единовременные потери в размере $3,5 млрд. В октябре компания предупреждала, что зафиксирует этот убыток в связи с тем, что правительство США вернуло ей порядка 7,9 млн доз препарата Paxlovid, использующегося для лечения COVID-19.

Pfizer в минувшем квартале зафиксировала прибыль без учета разовых факторов в размере $0,1 на акцию, тогда как консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал скорректированный убыток в $0,18 на акцию.

Квартальная выручка компании упала в 1,7 раза, до $14,25 млрд, что оказалось хуже ожидавшихся экспертами $14,369 млрд.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль Pfizer сократилась в 15 раз до $2,12 млрд, или $0,37 на акцию, из-за списания стоимости запасов препаратов для лечения COVID-19 на $5,6 млрд в третьем квартале, а также разового убытка в четвертом квартале.

Годовая прибыль без учета единовременных факторов уменьшилась в 3,6 раза до 1,84 на акцию, выручка снизилась в 1,7 раза до $58,5 млрд.

Компания подтвердила свой декабрьский прогноз на 2024 год, согласно которому ее выручка составит $58,5-61,5 млрд, скорректированная прибыль – $2,05-2,25 на акцию.

Бумаги Pfizer прибавляют в цене 0,5% на предварительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 38%.

Pfizer
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