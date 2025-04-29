Акционеры ТГК-1 одобрили досрочное прекращение полномочий ГЭХ как управляющей организации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ТГК-1" на внеочередном собрании одобрили досрочное прекращение полномочий ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, 100%-ная "дочка" ПАО "Газпром") в качестве управляющей организации компании, сообщает ТГК-1.

Внеочередное собрание акционеров генерирующей компании прошло 24 апреля в заочной форме.

Как сказано на сайте компании, полномочия единоличного исполнительного органа ТГК-1 управляющая организация - ООО "Газпром энергохолдинг" выполняла с сентября 2019 года.

С 4 апреля 2025 года, согласно выписке из ЕГРЮЛ, должность исполняющего обязанности генерального директора компании занял Вадим Ведерчик. Ранее он занимал в ТГК-1 пост управляющего директора.

В марте по структурам ГЭХ (также речь идет об ОГК-2 и МОЭК) было принято решение рассмотреть на внеочередных собраниях акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. В частности, соответствующее решение уже также приняли акционеры МОЭК.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).