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"ТГК-1" созывает акционеров для досрочного прекращения полномочий управляющей организации

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-1" созывает внеочередное собрание акционеров (ВОСА) по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, сообщила компания.

ВОСА пройдет 24 апреля в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет определен по состоянию на 31 марта 2025 года.

Единоличным исполнительным органом ТГК-1 является ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, 100%-ная дочка ПАО "Газпром").

На 24 апреля назначено также внеочередное собрание акционеров ПАО "ОГК-2" по вопросу о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. По последним доступным данным, на конец 2022 года роль единоличного исполнительного органа "ОГК-2" также выполнял ГЭХ.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тысяч Гкал/ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

ГЭХ Газпром энергохолдинг Газпром ТГК-1
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