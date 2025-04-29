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Оператор круизов Royal Caribbean удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 2 раза благодаря высокому спросу и снижению расходов.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $730 млн, или $2,7 на акцию, против $360 млн, или $1,35 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,71 на акцию с $1,77 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Royal Caribbean увеличилась на 7%, до $4 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,55 на акцию при выручке в $4,01 млрд.

Компания сообщила, что объемы бронирований в первом квартале были рекордными, а в апреле - выше, чем годом ранее.

Royal Caribbean повысила прогноз скорректированной прибыли на весь текущий год до $14,55-15,55 на акцию с ожидавшихся ранее $14,35-14,65 на акцию. Во втором квартале она рассчитывает получить прибыль без учета разовых факторов в $4-4,1 на акцию (прогноз рынка - $3,97 на акцию.)

Royal Caribbean США
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