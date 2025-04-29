Дефицит США во внешней торговле товарами в марте составил рекордные $162 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит во внешней торговле товарами в Соединенных Штатах в марте подскочил до $162 млрд по сравнению со $147,9 млрд в феврале, по данным Бюро переписи населения США.

Это рекордное значение показателя за всю историю его подсчета.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали, что дефицит составит $146 млрд.

Резкий рост дефицита во внешней торговле товарами был вызван тем, что американские компании активно наращивали запасы иностранных товаров в ожидании введения импортных пошлин.

Импорт товаров в США в марте подскочил на 5% в помесячном выражении и на 30,8% год к году, до $342,7 млрд. В том числе импорт потребительских товаров взлетел на 55,5% в годовом выражении, до $102,8 млрд, промышленных товаров - на 37,8%, до $74,6 млрд, средств производства - на 22,2%, до $92,8 млрд.

Тем временем экспорт повысился на 1,2% к февралю и на 6,8% к марту 2024 года, до $180,8 млрд.