Дефицит США в торговле товарами в январе обновил исторический максимум

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Размер дефицита во внешней торговле товарами США в январе 2025 года подскочил на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и обновил исторический максимум.

Показатель в январе достиг $153,3 млрд по сравнению со $122 млрд в декабре, сообщило министерство торговли страны, опубликовавшее предварительные данные.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение дефицита до $114,7 млрд, сообщает Trading Economics.

Импорт товаров в США январе подскочил на 11,9% в помесячном выражении до $325,4 млрд, тогда как экспорт увеличился на 2% до $172,2 млрд.