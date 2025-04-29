Индекс потребительского доверия в США в апреле рухнул до минимума с 2020 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 86 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте значение индикатора составляло 93,9 пункта, а не 92,9 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 87,5 пункта с объявленного предварительно мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации уменьшился в марте до 133,5 пункта по сравнению со 134,4 пункта месяцем ранее.

Индикатор потребительских ожиданий рухнул до минимума за 13 лет и составил 54,4 пункта против 66,9 пункта в марте. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие в апреле снизилось пятый месяц подряд, и индикатор упал до уровня, не наблюдавшегося с начала пандемии коронавируса, - заявила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - Падение показателя главным образом обусловлено ухудшением ожиданий потребителей".

Инфляционные ожидания американцев на ближайшие 12 месяцев составили 7%, что является рекордом с ноября 2022 года.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в феврале вырос на 4,5% в годовом выражении после роста на 4,7% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали сохранения январских темпов роста.

При этом значение индекса относительно декабря повысилось на 0,7% после подъема на 0,1% в январе.