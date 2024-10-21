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Девелопер ФСК за 9 месяцев увеличил выручку по МСФО на 18%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний ФСК (ранее - ФСК "Лидер") в январе-сентябре 2024 года увеличила выручку по МСФО на 18% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 211,5 млрд рублей, говорится в сообщении девелопера.

При этом продажи составили 110,8 млрд рублей (рост на 8%). Суммарно за 9 месяцев группа реализовала 434 239 кв. метров недвижимости.

"Ситуация этого года на рынке недвижимости является непростой, особенно значимые изменения произошли в III квартале. В полной мере последствия отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки мы увидим в 2025 году. Несмотря на это, наша компания завершила отчетный период с ростом (выручки - ИФ) на 18%, при этом основная доля выручки - более 50% - пришлась на продажи недвижимости. Оставшаяся часть - результат работы производственных предприятий, входящих в структуру группы", - прокомментировал президент ГК ФСК Владимир Воронин.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2023 год составила 262,7 млрд рублей.

ФСК Владимир Воронин
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